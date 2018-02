Piano nazionale aree urbane e degradate. A Palazzo d’Accursio 71 Sindaci da tutta Italia hanno firmato le convenzioni

Il Sindaco di Bologna ha firmato questa mattina con la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi la convenzione per il ‘Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate’. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo d’Accursio dove 71 Sindaci da tutta Italia sono arrivati per firmare le rispettive convenzioni per i propri Comuni. Anche il Comune di Bologna è stato uno dei Comuni beneficiari del Piano con 2 milioni di euro. Le risorse andranno a finanziare i primi interventi progettati su aree della città già interessate dal Piano Periferie.

(foto di Giorgio Bianchi)