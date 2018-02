Piano freddo, a Bologna operatori in strada anche all’alba per intercettare le persone fragili

Da questa mattina e fino a domenica prossima gli operatori in servizio nell’ambito del Piano freddo del Comune di Bologna usciranno ogni mattina all’alba dalle 5.30 alle 9.30 per intercettare le persone che si trovano in strada in queste giornate di temperature particolarmente rigide. Si tratta di un rafforzamento del lavoro quotidiano che già negli ultimi giorni si è intensificato con l’uscita quotidiana dei servizi di strada e la messa a disposizione di 30 posti in più nelle strutture di accoglienza.

La nuova organizzazione, per cui è indispensabile la stretta collaborazione in atto con ARPAE, prevede anche un rinforzo dell’equipe dell’Help Center in Stazione per ottimizzare al massimo il raccordo con le strutture, recuperare coperte e altro materiale per le uscite dei servizi di strada.