Mercoledì a Mirandola incontro pubblico con il giornalista antimafia Gaetano Alessi

Mercoledì 28 febbraio alle ore 20.45 all’Aquaragia (via Pietri 15) l’associazione Educamente e Anpi, col patrocinio del Comune di Mirandola, organizzano l’incontro pubblico con il giornalista antimafia Gaetano Alessi. La serata si intitola “Il cane non ha abbaiato. Aemilia, azzardo e beni confiscati in Emilia-Romagna” e rientra nel cartellone di iniziative organizzate in occasione del 70esimo anniversario della Costituzione. Info: anpimirandola@gmail.com.