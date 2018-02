Maltempo, ancora allerta per temperature estreme

Per domani, martedì 27 febbraio, previste temperature medie tra 0 e -2 gradi nel settore orientale; nel resto della regione temperature medie inferiori a -3 gradi. Gelate diffuse, in particolare nelle zone dove è presente neve al suolo.

Allerta arancione per freddo per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Allerta gialla per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN; per freddo per le province di BO, FE, RA, FC, RN; per ghiaccio per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare al largo per le province di FE, RA, FC, RN.