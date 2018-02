Latitante rintracciato in A13 dalla Polstrada di Altedo-Malalbergo

È successo sabato scorso quando, nel primo pomeriggio, l’autoarticolato con targa italiana condotto dall’autista di origine rumena M.A.I. classe 1982, è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polizia Stradale di Altedo-Malalbergo presso l’area di parcheggio “quattro vie” ubicata al km 50+800 della carreggiata nord dell’autostrada A13 nel territorio del Comune di Occhiobello (RO).

Dopo i primi accertamenti sul veicolo e sulla regolarità del trasporto, gli Agenti si sono insospettiti per il comportamento insolitamente irrequieto del conducente, tanto da indurli ad approfondire il controllo alla banca dati, scoprendo che il 36enne risultava ricercato sul territorio Nazionale per scontare una condanna di 2 mesi in carcere per reati di lesioni e danneggiamento commessi in provincia di Padova nel 2016.

L’uomo, dopo la condanna, si è reso irreperibile, continuando a condurre veicoli pesanti per conto di ditte italiane, senza mai soggiornare presso fisse dimore o strutture alberghiere, dormendo sempre a bordo dei mezzi affidatigli, rendendo di fatto molto difficile il suo rintraccio.

Su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, lo stesso è stato immediatamente condotto dagli Agenti presso il carcere locale, per scontare la propria pena.