Intervento di derattizzazione in una scuola d’infanzia di Modena

Nella scuola d’infanzia Lippi 1, in via Parmiggianino 20, è in corso un intervento di derattizzazione. L’intervento è coordinato dal settore Ambiente del Comune di Modena che tiene costantemente aggiornato il settore Istruzione.

Dopo che venerdì 23 febbraio era stato avvistato un muride, si è provveduto al posizionamento di erogatori nelle zone esterne alle scuole e in alcune aree interne non coinvolte nelle attività scolastiche e si è costantemente tenuto sotto controllo il consumo delle esche derattizzanti, indice di infestazione.

Durante il week end, l’animale non è stato catturato ed essendone invece state riscontrate tracce, per consentire la pulizia approfondita dei locali interessati, la dirigente scolastica ha disposto che i bambini nelle giornata di lunedì 26 non pranzassero a scuola.

Le rilevazioni riscontrate dai tecnici paiono confermare che si tratta un singolo individuo, probabilmente entrato dall’esterno, fenomeno tipico di questa stagione con temperature rigide. Di conseguenza in questi giorni è stato integrato ulteriormente l’intervento per eradicare il problema. Sono state messe in opera azioni integrate di prevenzione e contrasto a vari livelli e vengono attuati controlli quotidiani sulle azioni intraprese.

Il personale è stato informato della necessità di non lasciare residui alimentari che possano fungere da richiamo e da alimento alternativo al derattizzante, sono stati prescritti pulizie approfondite e lo svuotamento quotidiano dei contenitori dei rifiuti organici. Occorre però ricordare che ogni processo di derattizzazione necessita di tempistiche particolari, i muridi sono infatti animali molto diffidenti, ma questa procedura è garanzia dell’efficacia dell’intervento.