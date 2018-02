Incendio di una canna fumaria, stanotte ad Argelato

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bologna e il distaccamento volontario di San Pietro in Casale, sono intervenuti con 2 squadre e l’ausilio di 2 autobottipompa e 1 autoscala, oggi poco dopo la mezzanotte, per lo spegnimento di una canna fumaria di una abitazione in Via San Donnino ad Argelato Bologna. I vigili del Fuoco saliti sul tetto tramite l’autoscala, hanno dovuto rimuovere la copertura del camino ed eseguire il raschiamento interno tramite sistemi meccanici per eliminare le incrostazioni incandescenti evitando una possibile propagazione dell’incendio. Tramite una termocamera si è poi potuto constatare l’effettivo raffreddamento della struttura.