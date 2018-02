Giovanni Vian alla Fondazione San Carlo per riflettere sullo scontro tra la Chiesa cattolica e modernità

Martedì 27 febbraio, alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Riforma. I processi di rinnovamento nella storia del cristianesimo, ideato dal Centro Studi Religiosi. Giovanni Vian presenta la conferenza dal titolo Chiesa cattolica e modernità. Dalla Rerum novarum alla crisi modernista del Novecento.

Giovanni Vian è professore di Storia del cristianesimo e delle chiese presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È membro della redazione della «Rivista di storia del cristianesimo», del comitato scientifico della Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo, del Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS, Parigi) e dell’International Research Network Christianity, Culture and Society in Contemporary Europe. Ha dedicato le sue ricerche alla storia delle chiese cristiane nel contesto della società contemporanea, alla crisi modernista e alle vicende delle chiese cristiane a Venezia dalla rivoluzione francese alla fine del XX secolo. Ha pubblicato: La condanna del modernismo (a cura di, Roma 2010); Il modernismo. La Chiesa cattolica in conflitto con la modernità (Roma 2012); La religione istruita. Nella scuola e nella cultura dell’Italia contemporanea (a cura di, Brescia 2013); Storia del cristianesimo (et al., Bologna 2014); The Reception and Application of the Encyclical Pascendi (a cura di, Venezia 2017).

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30.

La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente nel sito www.fondazionesancarlo.it, da cui potrà essere scaricata gratuitamente.

A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.