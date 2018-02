Cessione de La Perla a Sapinda Holding. Dichiarazione dell’assessore al Lavoro del Comune di Bologna

“Con la cessione avvenuta oggi de La Perla all’olandese Sapinda Holding si è conclusa la trattativa per la vendita di una tra le più importanti aziende storiche bolognesi.

Ringrazio la precedente proprietà e Silvio Scaglia per gli importanti investimenti fatti. In questi anni è stato avviato un nuovo corso che ha consentito il rafforzamento internazionale di un brand che non è solo un’icona del lusso, ma una realtà produttiva importante del nostro territorio con più di 1.500 lavoratori in tutto il mondo, di cui 500 negli stabilimenti dell’area metropolitana bolognese. Si tratta di lavoratrici dotate di una straordinaria competenza e artigianalità nel settore manifatturiero e tessile.

Presteremo la nostra attenzione affinché la nuova proprietà continui a investire nella visione strategica della creazione di un brand globale del lusso, attraverso il rilancio di un piano industriale che sia in grado di tenere insieme, da un lato il rafforzamento del marchio sul piano internazionale e, dall’altro, la salvaguardia delle professionalità presenti nella sede aziendale bolognese che hanno fatto la storia di questa azienda contribuendo a rendere “La Perla” un punto di riferimento del lusso e della moda in tutto il mondo”.