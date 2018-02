Prima uscita stagionale e primo successo per gli Hogs Reggio Emilia

A Brescia contro i Bengals gli Hogs Reggio Emilia riescono a vincere 19 a 30. Dopo l’amichevole che aveva visto disputare ai reggiani una pessima prova contro i Cavaliers Castelfranco una vittoria non era così scontata, e l’inizio di partita non è stato certo a favore dei reggiani.

Nel primo drive di gioco i padroni di casa sono subito andati in vantaggio con una corsa di 7 yards del rb Mescerjakovs, trasformazione ok e dopo soli 4 minuti gli Hogs sono sotto 7 a 0. Chiamato in campo l’attacco reggiano non ingrana e va subito al punt con Iotti. Palla nuovamente all’attacco padrone di casa che risale tutto il terreno di gioco e torna in td con un pass del qb Tinti su Turotti. Trasformazione esterna ai pali e all’inizio del secondo quarto il punteggio è di 13 a 0. Da questo momento i ragazzi di coach Rossi hanno trovato la giusta concentrazione e sono riusciti a reagire a quella che sembrava una partita compromessa e hanno iniziato a risalire la china. Coach Cavazzoni ha continuato a imporre il proprio gioco di corse contro una difesa schierata tutta al centro per bloccare i rb granata. L’ottimo gioco delle linee e i blocchi dei giocatori reggiani hanno permesso alla wing t reggiana di guadagnare yards con Fiorillo, Buriani e Callegati a portare palle. E proprio con una corsa di 3 yards di quest’ultimo è arrivato il primo td degli ospiti. Trasformazione no good e punteggio 13 a 6. Qui il gioco inizia a cambiare, la difesa torna in campo e forzando il gioco riesce a recuperare un fumble con Baldini, ridando subito la palla al qb Lazzaretti. Poco più di 3 minuti da giocare prima dell’intervallo e granata che riescono a tornare in td con una corsa di Buriani, trasformazione alla mano con Callegati e arriva il sorpasso con il punteggio di 13 a 14.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo sono gli Hogs a giocare il primo drive, ma invece di fare il colpaccio e continuare la scia positiva arriva con lo snap il primo fumble della giornata, lo ricopre Olivo dei Bengals e sono loro ad avere la prima possibilità per andare in vantaggio. Possibilità che non si fanno sfuggire con un ottimo pass su Viviani. Trasformazione no good e punteggio 19 a 14 dopo solo due minuti di gioco. L’offense reggiano torna a essere bloccato dai lombardi che costringono nuovamente Iotti a calciare un punt. Al ritorno in campo dei Bengals è però la difesa Hogs a cambiare il registro della partita con un ottimo intercetto di Caccialupi che si fa trovare prontissimo sul pass del qb Tinti. Questa volta l’attacco reggiano non spreca la palla recuperata e con una corsa di Callegati di 32 yards va subito in td al primo tentativo. Trasformazione nuovamente ok con la corsa di Buriani e sorpasso reggiano: 19 a 22. La difesa ospite torna in campo e si impone nuovamente bloccando tutte le possibilità degli avversari. Il quarto tentativo di gioco sulle 26 granata è annullato e gli Hogs hanno la palla in mano per distanziare gli avversari. Fiorillo risale con 4 pesanti corse centrali il campo e quando arrivano sulle 20 yards Bengals è l’ennesima corsa di Callegati a portare in td la palla, ultima trasformazione ok con Buriani e punteggio 19 a 30 quando mancano 6 minuti alla fine dell’incontro. I Bengals tornano in campo e forzano il gioco cercando di recuperare il divario, ma questa volta è Baldini a intercettare il pallone e l’attacco ospite torna in campo dopo 30 secondi! Coach Cavazzoni aggiunge al game plan un ottimo pass di Lazzaretti su Montecchi, destabilizzando un attimo la difesa dell’home team, ma è un errore del qb Lazzaretti, che perde palla correndo per chiudere il drive successivo, a rendere la palla ai bresciani. Così gli ultimi due minuti di gioco danno la possibilità di riaprire la partita ai Bengals che riescono a risalire 50 yards, ma non riescono a varcare l’end zone. La difesa granata con l’ennesima giocata di cuore riesce a fermarli e la partita termina con il sack di Perfetto.

Tanta soddisfazione per il coaching staff reggiano e per i tifosi che hanno seguito in trasferta i granata. Una partita che è iniziata in salita e che ha mostrato una grandissima crescita mentale rispetto a quanto visto nel game di pre campionato. Certamente restano da limare molte cose e da aggiustare diversi punti, ma quanto visto sabato sera a Brescia è certamente un team che può fare una buona regular season e continuare ad impensierire gli avversari.