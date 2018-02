Da stasera anche sulle strade del Comune di Bologna stop alla circolazione dei veicoli per il trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate

Il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che introduce dalle 22 di oggi, domenica 25 febbraio 2018, e fino a cessata esigenza, il divieto di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate (compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali), sull’intero sistema viario del Comune di Bologna.

Sono esclusi dal divieto: gli automezzi del trasporto derrate alimentari deperibili in regime di ATP o altri prodotti deperibili; automezzi che trasportano altri prodotti deperibili non compresi nelle esenzioni precedenti, nonché i trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo ed i trasporti di persone; i veicoli adibiti a trasporto pubblico, servizi ambientali nonché veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a questo scopo e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio. Il provvedimento è stato deciso per le condizioni meteorologiche comunicate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, e fa seguito all’analoga disposizione emessa dalla Prefettura sull’intero sistema viario della Provincia di Bologna (autostrade, strade statali e provinciali).