Sebbene ha il foglio di via torna in paese: pregiudicato denunciato e allontanato

Nonostante fosse colpito da foglio di via obbligatorio dal comune di Campegine con il divieto di farvi ritorno per tre anni, un pregiudicato siciliano, ha disatteso il provvedimento tornando nel comune reggiano dove però è stato fermato dai carabinieri di Gattatico che, appurato l’inosservanza, l’hanno condotto in caserma denunciato e quindi allontanato dal comune campeginese.

E’ accaduto l’altra notte intorno alle 2,30 quando una pattuglia della stazione di Gattatico durante un posto di controllo alla circolazione stradale, finalizzato a verificare la “qualità” dei transiti in entrata dall’ingresso del casello autostradale “Campegine – Terre di Canossa”, intimava l’alt ad un’autovettura con targa rumena con a bordo un 25enne siciliano. I controlli alla banca dati oltre a rilevare numerosi precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio (tra cui furti e rapine) consentivano d’appurare che il 25enne nell’agosto del 2016 era stato colpito da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Campegine per 3 anni. Dal casello, ricadente proprio sotto il comune di Campegine, l’uomo veniva condotto presso la stazione carabinieri di Gattatico dove i carabinieri lo denunciavano per inosservanza al foglio di via obbligatorio.