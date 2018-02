Neve, tutte pulite le strade provinciali. Il problema principale ora sono le buche

Il Servizio Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia comunica che questa mattina i quasi mille chilometri di strade provinciali erano quasi tutti prive di neve. Solo in comune di Ventasso le strade sono ancora bianche, ma comunque tutte percorribili con la dovuta attenzione.

Nella zona montana dove nel periodo notturno si sono avuti ulteriori accumuli di 20 – 25 centimetri, alcune difficoltà sono conseguenti ad alberi o rami che si sono rotti finendo sulle strade, ma visto che le temperature si stanno alzando tale problema dovrebbe risolvere. La problematica più rilevante al momento è dovuta alla formazione di buche in modo diffuso anche su tutta la rete provinciale, purtroppo inevitabile con l’utilizzo dei mezzi antineve e in presenza di queste condizioni atmosferiche. Il Servizio Infrastrutture della Provincia sta intervenendo, ma fino a quando il fondo stradale non si asciugherà non sarà purtroppo possibile riparare le buche in modo definitivo. Anche in questo caso, si invita alla massima cautela, comunque indispensabile in questo periodo di nevicate e di gelo.