Maltempo, prevenzione del gelicidio e attenzione alle buche

Questa notte, così come per la giornata di domani e per la notte tra domenica e lunedì, è previsto il monitoraggio delle condizioni delle strade del territorio comunale di Modena per valutare l’impiego di mezzi spargisale e di spazzaneve. In base alle previsioni meteo, infatti, c’è il rischio del fenomeno del gelicidio e non sono escluse precipitazioni nevose.

Qualora sia necessario, quindi, previa verifica di temperatura e umidità, i tecnici sono pronti a intervenire con i mezzi spargisale sulle tangenziali di competenza comunale, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e in alcune strade di campagna particolarmente trafficate. Questi interventi si potranno svolgere già nella serata di sabato. In caso di precipitazioni, poi, si valuterà l’utilizzo degli spazzaneve.

Nel frattempo, in montagna, le turbine della Provincia sono intervenute su alcuni tratti della sp 424 del Passo delle Radici per allargare la carreggiata stretta dai cumuli di neve ai lati, mentre nella serata di venerdì è stato risolto con una turbina il problema creato dallo scivolamento di neve sulla carreggiata della sp 324 a Montecreto.

In particolare nelle zone di montagna, le basse temperature possono annullare l’effetto del sale per la prevenzione del formarsi di ghiaccio sulle strade.

A maggior ragione, quindi, è necessaria molta prudenza alla guida e il rispetto dei limiti di velocità. In alcuni punti della rete stradale provinciale e comunale, oltre che sulle autostrade, infatti, il rischio non è dovuto solo al ghiaccio: in questi giorni il manto di asfalto può essersi deteriorato repentinamente a causa del maltempo nonostante i numerosi interventi di emergenza con asfalto a freddo dei tecnici comunali e provinciali di questi giorni. E’ possibile quindi incappare in buche pericolose per l’assetto dei veicoli. L’appello alla prudenza è stato ribadito anche dal Comitato operativo viabilità che si è riunito in Prefettura nel corso della mattinata.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale e provinciale sono già programmati, ma si potranno svolgere solo quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito www.comune.modena.it. È possibile iscriversi anche al nuovo servizio di messaggistica basato sul sistema Telegram che propone sia le informazioni in caso di neve e ghiaccio (@ComuneMO-neve) sia quelle relative alla manovra antinquinamento e all’attivazione di misure emergenziali (@ComuneMO-antismog)