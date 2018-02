Trauma: Update and Organization: domani a Bologna medici e infermieri dell’emergenza da tutta Italia

L’evoluzione della rete trauma dal 2005 al 2018 cosa è cambiato e cosa dobbiamo cambiare è il tema della 13° edizione di Trauma:Update and organization, annuale appuntamento organizzato dal Trauma Center dell’Ospedale Maggiore, Azienda Usl di Bologna, in collaborazione con gli altri centri dell’Emilia Romagna, sui temi dell’Emergenza. Giunto alla 13° edizione, il convegno è in programma a Bologna sabato 24 febbraio, a partire dalle ore 9, presso lo Zanhotel Europa, Via Cesare Boldrini 11.

Obiettivo, fotografare l’evoluzione avvenuta in questi ultimi 13 anni della rete del trauma in Italia, caratterizzata da disomogeneità territoriali e organizzative.

La prima sessione del convegno sarà dedicata ad analizzare le diverse caratteristiche delle reti Trauma di Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Lazio, esaminandone punti di forza e di debolezza.

Nella successiva sessione ci si occuperà, invece, della distribuzione delle risorse nelle reti Hub & Spoke, e dell’impatto, anche rilevante, dei risvolti etici, che quotidianamente concorrono ai processi di decisione dei professionisti nella individuazione del migliore trattamento e della sede più appropriata. A seguire un focus sul trauma team, che comparerà le diverse esperienze italiane ed europee.

L’ultima sessione, infine, verrà dedicata a potenzialità e sostenibilità delle innovazioni future per rendere sempre più efficace il sistema trauma in Italia.

Il Trauma Center dell’Ospedale Maggiore è nato, tra i primi in Italia, alla fine degli anni ‘90 ed è oggi il centro con la maggiore casistica a livello nazionale e il punto di riferimento per l’area geografica della Emilia Centrale. Nel 2017, infatti, la Centrale Operativa 118 Emilia Est ha effettuato 213.000 interventi. La Rianimazione ha ricoverato 221 pazienti con gravi traumi, 1200 sono stati gli interventi di Chirurgia Ortopedica su pazienti traumatizzati (120 riguardanti la colonna vertebrale e 57 il bacino, la maggiore casistica italiana per queste due gravi lesioni), 140 ricoveri in Chirurgia del Trauma.

670 sono stati gli interventi effettuati dall’elisoccorso nel territorio di Bologna, Modena e Ferrara di cui 274 atterrati sulla elisuperficie del tetto dell’edificio D dell’Ospedale Maggiore, con una importante riduzione dei tempi di accesso all’Ospedale.

L’attività del Trauma Center si svolge attraverso una profonda e reale integrazione tra le diverse specialità presenti nel Dipartimento di Emergenza: Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza, Chirurgia del Trauma, Ortopedia-Traumatologia, Rianimazione, 118, Neurochirurgia, Medicina Fisica e Riabilitativa, e le unità operative di Radiologia, Chirurgia Toracica e Vascolare, Servizio Trasfusionale, Anestesia-Terapia Intensiva