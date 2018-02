Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo riprenderà il lavaggio notturno delle vie del centro di Bologna

Il divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà sia gli autoveicoli che i ciclomotori e sarà segnalato da cartelli mobili posizionati con almeno 48 ore di anticipo lungo le strade, comprese le vie dotate anche di segnaletica fissa. Solo i veicoli muniti di contrassegno disabili non saranno rimossi.

Per evitare di dimenticare la notte del lavaggio, e quindi incorrere nella rimozione forzata, è possibile accedere gratuitamente al servizio SMS messo a disposizione da Hera, tramite il quale si verrà avvisati, anche via mail, del lavaggio notturno della strada del centro storico in cui abitualmente si parcheggia la propria auto.

Per iscriversi basta accedere al sito di Hera digitando www.gruppohera.it/bologna e poi cliccare sul banner “SMS ALERT”: comparirà una pagina dove compilare un semplice form. E’ possibile inserire il nome della strada in cui solitamente si parcheggia e ricevere, la mattina del giorno del lavaggio, un sms (o una e-mail) che ricorderà la pulizia notturna e la conseguente rimozione. Si possono effettuare al massimo 5 registrazioni e ricevere avvisi per altrettante strade.

Per conoscere il giorno relativo alla pulizia della propria strada e per ogni ulteriore informazione basta collegarsi al sito www.gruppohera.it, entrare nel riquadro “Ambiente ” dopo aver digitato Bologna nell’apposito campo, e poi cliccare su Strade pulite.