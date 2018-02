In via Agucchi a Bologna smantellato insediamento abusivo: 5 denunciati

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha portato a termine due interventi di contrasto al degrado nelle periferie della città.

L’altro ieri è stato smantellato un insediamento abusivo in via Agucchi, sull’area golenale del fiume Reno, nei pressi di una concessionaria di automobili. L’intervento ha visto coinvolti gli agenti della Polizia Municipale del Reparto territoriale Borgo Panigale – Reno e gli operatori del Settore manutenzione, che hanno coordinato le operazioni di pulizia.

L’area del Lungoreno era occupata da sei baracche costruite con oggetti di recupero, cartoni e teloni. Sul posto erano presenti 5 persone, tutte adulte di nazionalità romena, che sono state denunciate a piede libero per invasione e occupazione di area destinata a uso pubblico.

L’insediamento abusivo è stato smantellato e Hera ha ripulito l’area.

Lo stesso giorno, gli agenti della Polizia Municipale del Reparto territoriale Navile hanno sanzionato e sequestrato due auto abbandonate in un parcheggio a ridosso di case Acer in zona Zanardi/Agucchi, per mancata copertura assicurativa. Sequestrati anche un motociclo e un ciclomotore abbandonati e privi di targa. L’intervento arriva a pochi giorni di distanza da un analogo sequestro di quattro veicoli nel medesimo parcheggio, eseguito il 9 febbraio scorso. Al termine dell’intervento l’area è stata pulita da Hera.