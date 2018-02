Patto dei Sindaci su clima e ambiente. Il Sindaco di Bologna al Parlamento Europeo

Il sindaco Virginio Merola e l’assessore all’ambiente Valentina Orioli hanno partecipato a Bruxelles al decimo anniversario del Patto dei Sindaci su clima e ambiente. Il Comune di Bologna è stato uno dei primi firmatari del patto fin dal suo esordio, nel 2008. Il decimo anniversario avviene a pochi mesi dalla Cop24, la Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che si terrà a Katowice in Polonia il prossimo dicembre.

Il sindaco Merola è intervenuto questa mattina, all’interno dell’emiciclo del Parlamento Europeo, nell’ambito di un panel dedicato alle “Città e industrie che uniscono le forze per accelerare il cambiamento climatico e il passaggio ad altre forme di energia”. Tra gli altri aspetti ha ricordato il percorso che ha portato all’adozione del PAES (Piano ambientale per l’energia sostenibile) che ha coinvolto 100 stakeholders per arrivare alla firma di un protocollo d’intesa per rendere possibili gli obiettivi del piano.

L’assessore Orioli ha presentato nel pomeriggio l’esperienza del piano di adattamento ai cambiamenti climatici di Bologna sottolineando come gli investimenti in questo campo siano un valore per il miglioramento complessivo della città.