M’illumino di meno, il Comune di Bologna aderisce alla campagna

Il Comune di Bologna aderisce all’iniziativa M’Illumino di meno, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio Rai 2, prevista per domani, venerdì 23 febbraio: una giornata pensata per sensibilizzare i cittadini su risparmio energetico e stili di vita sostenibili. Questa edizione di M’illumino di Meno è dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi.

“Bologna…fa passi da Gigante!”, così il Comune aderisce alla campagna spegnendo, alle 19, per quindici minuti, le luci esterne di Palazzo d’Accursio e della fontana del Nettuno.

Sono tante le iniziative promosse per aderire alla campagna: al BAC/ShowRoom Energia Ambiente del Comune di via Bassanelli 9/11, presso l’Istituto Aldini Valeriani Sirani, saranno proposte due attività per ragazzi sul tema “A spasso con l’energia”.

L’Istituzione Biblioteche del Comune aderisce con proposte di lettura a lume di candela, al buio o con luci a risparmio energetico:

alle 17 alla biblioteca Borgo Panigale di via Legnano 2, “Risparmio energetico” e alla biblioteca Corticella in via Gorki 6, “Letture al buio”; alle 18, alla biblioteca Luigi Spina di via Tommaso Casini 5 “Letture al buio” e alla biblioteca Jorge Luis Borges di via dello Scalo 21/2, “Letture al led”.