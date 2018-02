Bologna, un mercato in Piazza dei Colori: la rigenerazione urbana e la socialità partono dai prodotti della terra

La piazza è da sempre, unanimemente riconosciuta, come il luogo del dialogo e il luogo della socialità. Per questo motivo Piazza dei Colori e la nuova piazza adiacente alla scuole Tempesta, realizzata a seguito del laboratorio partecipato “Bella Fuori 3”, ospiteranno un nuovo mercato di vendita diretta di prodotti agricoli a filiera corta. È quanto ha deciso la Giunta del Comune di Bologna, su proposta dell’assessore al Commercio Alberto Aitini.

Su segnalazione del Quartiere San Donato-San Vitale, sono state individuate due aree per un totale di 810 metri quadrati: la prima all’incrocio con via Mattei e la seconda nell’intersezione tra le vie Martelli e Rivani. Il mercato offrirà un servizio alla comunità ma fornirà anche una ricchezza di tipo sociale, sarà un presidio, un punto di incontro e uno strumento di ritessitura di rapporti e relazioni”. È un altro passo significativo verso la rigenerazione sociale di queste aree – affermano l’assessore al commercio Alberto Aitini e il presidente del Quartiere San Donato-San Vitale, Simone Borsari – attraverso un intervento richiesto dalle associazioni del territorio”.

L’organizzazione e la gestione dell’area pubblica mercatale sarà affidata a un soggetto di coordinamento composto da operatori agricoli, scelto con un avviso pubblico per un periodo non superiore a due anni. Questa fase sperimentale servirà a capire se l’area potrà essere inserita in via definitiva nell’elenco delle aree e degli spazi pubblici destinati mercati di vendita diretta di prodotti agricoli identificate nello specifico Regolamento comunale.

(Foto Alessandro Ruggeri per Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna)