Al Sant’Orsola di Bologna una palestra per la riabilitazione dei trapiantati

L’associazione “Yuri una vita che continua” ha donato al Policlinico di Sant’Orsola le attrezzature per realizzare una piccola palestra all’interno del reparto di Chirurgia generale e dei trapianti. La cerimonia d’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza della presidente dell’associazione Miriam Mattei e del direttore generale del Policlinico Antonella Messori.

L’associazione è stata creata in memoria di Yuri Bernardi, campione europeo di pattinaggio scomparso a soli 22 anni in seguito a un incidente stradale. I genitori avevano deciso di donare gli organi. L’idea della palestrina era stata lanciata nel 2015 dal professor Pinna e si è compiutamente realizzata oggi, grazie alla collaborazione con tutta l’equipe del reparto – infermieri, medici, fisioterapisti, operatori socio-sanitari – e alla generosità di tante persone che hanno donato.

All’interno del reparto i pazienti hanno così uno spazio idoneo per attività fisioterapiche di recupero post-trapianto, dove trovano posto una Technogym Recline 500 – cyclette in versione medicale – ed una Technogym Kinesis One, soluzione ideale per la riabilitazione funzionale, che dà la possibilità di sollevare pesi in modo molto graduale e distribuendo adeguatamente lo sforzo, in base all’intervento subito e alle condizioni generali di salute del paziente.