Elena Granaglia venerdì in Fondazione San Carlo per riflettere sulle politiche sociali nell’Europa contemporanea

Venerdì 23 febbraio proseguono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Politica. Istituzioni e società nelle culture dell’Occidente, ideato dal Centro Culturale. L’incontro di venerdì, dal titolo Welfare. Le politiche sociali tra economia ed etica, sarà tenuto da Elena Granaglia, professoressa di Scienza delle finanze presso l’Università di Roma Tre.

Granaglia fa parte del comitato scientifico della «Rivista delle politiche sociali», del comitato editoriale della «Rivista italiana degli economisti» e della redazione del «Menabò di etica ed economia». In passato ha partecipato ai lavori della Commissione di inchiesta sull’esclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nei suoi studi si è occupata del concetto di equità e del tema della redistribuzione delle risorse, con particolare riguardo all’evoluzione storica del welfare in Europa e alle teorie della giustizia distributiva nei loro rapporti sia con i mercati, sia con le politiche sociali delle istituzioni pubbliche in campo assistenziale e sanitario. Ha pubblicato recentemente: Modelli di politica sociale (Bologna 2001); Dobbiamo preoccuparci dei ricchi? Le disuguaglianze estreme nel capitalismo contemporaneo (et al., Bologna 2014); Il reddito di base (et al., Roma 2016).

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta web collegandosi al sito www.fondazionesancarlo.it. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente sullo stesso sito, dove sarà accessibile gratuitamente. A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.