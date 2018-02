CIA – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia ha eletto la nuova Giunta provinciale

La Direzione provinciale di CIA – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia ha provveduto nella sua prima riunione, su proposta del presidente Antenore Cervi, ad eleggere la nuova Giunta provinciale dell’organizzazione, ovvero l’organo esecutivo che affiancherà il presidente nella gestione dell’associazione per i prossimi quattro anni. E’ formata da 15 componenti in rappresentanza delle zone territoriali, delle associazioni di persone e dei diversi settori dell’agricoltura; cinque sono i nuovi membri, tre rappresentanti il genere femminile.

Accanto al presidente Cervi ed ai due vice Arianna Alberici e Marco Cigarini, fanno parte del nuovo esecutivo Marco Albarelli, da Correggio, settore viticolo; Andrea Bernardi, presidente della zona Reggio e settore latte per Parmigiano-Reggiano e cereali; Giorgio Affanni, presidente zona val d’Enza e settore latte per P-R; Ercole Lodi, presidente zona Castelnovo né Monti e settore latte per P-R; Luigi Chiericati, presidente zona Guastalla e settore latte per P-R; Giorgio Davoli, da Castelnovo di Sotto, presidente Associazione pensionati; Valeria Villani, da Gualtieri, settore cereali e coordinatrice giovani Agia; Sabrina Spaggiari, da Montecchio, coordinatrice associazione “Donne in Campo” e settore latte per P-R; Pietro Codeluppi, da Guastalla, settore anguria e ortofrutticoli; Marco Lamberti, da Castelnovo né Monti, settore cereali; Angelo Grasselli, da Reggio, settore latte per P-R; Alberto Lugli, da Correggio, settore viticolo.