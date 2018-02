Lapam Confartigianato, a Vignola un seminario gratuito per guidare le imprese al credito

Lapam Confartigianato organizza per mercoledì 21 febbraio dalle 16 alle 18, presso la sede di Vignola in via Resistenza 170, un seminario gratuito di formazione per guidare le imprese nell’accesso al credito. Il corso è rivolto a tutte le imprese associate e non associate.

L’incontro sarà aperto dal saluto di Antonio Bellettini, segretario Lapam di Vignola, poi Marco Pignatti, responsabile Ufficio Credito Lapam, metterà al centro del suo intervento l’accesso al credito (dal microcredito agevolato alle convenzioni con Unifidi e con le banche, fino alle opportunità offerte dal leasing) e le opportunità e agevolazioni offerte dalla Nuova Sabatini, da bandi regionali e da quelli a fondo perduto. Successivamente Christian Furia, di Studio 3, parlerà di bilancio e finanziamenti, degli oneri finanziari e dell’approccio da tenere nei confronti degli istituti di credito.