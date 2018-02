Creiamo l’impresa, opportunità imprenditoriali e servizi per start up nell’Unione Savena-Idice: giovedì incontro pubblico a Pianoro

A un anno dall’avvio dello Sportello integrato SUAP-Progetti di Impresa dell’Unione Savena-Idice, giovedì 22 febbraio (ore 17.30 Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini – Via Gualando 2. Pianoro) verrà presentata la Guida alle Opportunità imprenditoriali nelle valli del Savena e dell’Idice, elaborata nel quadro del Patto per l’occupazione e le opportunità economiche del territorio dell’Unione dei Comuni Savena Idice. Una vera e propria mappa in cui si riportano le possibilità di sviluppo imprenditoriale, in coerenza con l’assetto economico del territorio.

L’incontro, organizzato da Unione e Città metropolitana, sarà aperto da Gabriele Minghetti Presidente Unione dei Comuni Savena-Idice e sindaco di Pianoro, il direttore dell’Unione Viviana Boracci racconterà questo primo anno di attività dello Sportello e i tecnici della Città metropolitana presenteranno la pubblicazione. L’incontro proseguirà con le testimonianze di alcune aziende del territorio sul tema imprenditorialità e direttrici di sviluppo. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Gnudi, consigliere metropolitano delegato allo Sviluppo economico.