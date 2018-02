Aster offre a startup dell’Emilia-Romagna la partecipazione gratuita a fiere internazionali

Per 41 startup innovative dell’Emilia-Romagna si apre la possibilità di partecipare gratuitamente alle fiere Research to Business (Bologna, 7-8 giugno), SMAU Londra 2018 (2-4 maggio) e SMAU Milano 2018 (23-25 ottobre).

Per iscriversi alla selezione promossa da Aster, società regionale per l’innovazione e la ricerca industriale, le startup devono avere sede legale o operativa in Emilia-Romagna ed essere iscritte nella sezione “startup innovative” del registro delle imprese.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dedicato http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/bandi/le-startup-dellemilia-romagna-fiera-2018-smau-londra-r2b-e-smau-milano

Aster offre alle 30 imprese innovative selezionate per Research to Business 2018 che si terrà a Bologna il 7 e l’8 giugno prossimi, un’area espositiva di 4 mq, la possibilità di organizzare incontri B2B all’interno di Innovat&Match 2018, e la partecipazione al “Premio Lamarck”, realizzato in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria, in programma durante l’evento. Le startup selezionate potranno partecipare e avere accesso alle diverse iniziative di networking e incontri organizzati in fiera.

Le iscrizioni al bando per la partecipazione gratuita a Research to Business 2018 (R2B) scadono alle 13 del 16 marzo.

Il secondo bando di ASTER, aperto a 4 startup, mette a disposizione un’area espositiva all’interno di SMAU Londra 2018 (2-4 maggio), oltre a momenti di networking, speed pitching. La call è aperta a startup innovative operanti nei seguenti settori: FinTech, LifeScience, Artificial Intelligence, Agrifood, Smart Manufacturing. La scadenza per le candidature è il 26 febbraio.

Aster suggerisce la partecipazione alle startup che offrono prodotti o servizi innovativi di carattere b2b, già pronti per essere lanciati sul mercato e in linea con i settori della Smart Specialisation Strategy della Regione Emilia-Romagna.

Sono 7, infine, le startup che verranno selezionate per partecipare gratuitamente alla 55ma edizione di SMAU Milano, in programma il prossimo 23/24/25 ottobre, con la possibilità di usufruire di un’area espositiva gratuita e incontrare imprese e investitori internazionali. A Milano le startup selezionate potranno partecipare al programma di incontri ItaliaRestartsUp, organizzato in collaborazione con ICE.

Le candidature per SMAU Milano 2018 devono pervenire entro il 16 marzo 2018.