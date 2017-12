Un anno ricco d’iniziative per “La Biblio” di Cavezzo

Nel corso del 2017 la biblioteca comunale di Cavezzo ha organizzato e sostenuto decine di appuntamenti ed iniziative. Si ricordano gl’incontri con l’associazione “Nati per Leggere”, che si sono tenuti tutti i sabati da gennaio a maggio, mentre da ottobre a dicembre, sempre al sabato, le volontarie di “Nati per Leggere” hanno intrattenuto i bambini dai tre ai sei anni con racconti che avevano l’obiettivo di avvicinare i piccoli al mondo della lettura.In autunno l’associazione ha anche promosso il confronto attivo tra genitori ed esperti attraverso eventi che si sono svolti con cadenza mensile, allo scopo di sostenere la genitorialità consapevole. Tra gennaio e maggio hanno avuto luogo anche cinque appuntamenti organizzati dai volontari di “Nati per la Musica” in compagnia di esperti della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”. Domenica 1 ottobre si è tenuto un incontro in memoria di Nadia Lugli, compianta pediatra cavezzese a cui è stata intitolata l’area bimbi della biblioteca comunale. L’iniziativa ha avuto il sostegno della Federazione Italiana Medici Pediatri di Modena, di “Nati per Leggere”.

Emilia-Romagna e dell’Ausl di Modena. Da ricordare anche “Dove abitano le parole… a casa di Antonio Delfini”, aperitivo letterario organizzato presso Villa Pacchioni lo scorso 27 maggio in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

“La Biblio di Cavezzo ha anche promosso attività didattiche nelle scuole, dalle materne fino alla terza media – ricorda l’assessore alla Cultura del Comune di Cavezzo Giulia Bianchini – Corsi e rassegne di ascolto guidato, lettura delle immagini nell’arte ed incontri con gli autori, oltre a quattro appuntamenti con “Ludobiblio” tra ottobre e novembre, sono stati coordinati direttamente dalle bibliotecarie nelle classi o in biblioteca, con il prezioso aiuto delle associazioni locali e della Fondazione Scuola di Musica Andreoli. Da segnalare anche gli appuntamenti di “Bibliociak”:

la prima edizione si è tenuta da gennaio a giugno, mentre la seconda è iniziata a novembre e si concluderà nel 2018. Infine, proprio in questi giorni, la biblioteca accoglie varie iniziative in occasione delle festività natalizie. Un quadro molto ricco quindi, che costituisce un tassello fondamentale nell’ambito di tutte quelle attività culturali che annualmente si svolgono nella nostra città”.