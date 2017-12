Due arresti per tentata rapina ai danni di un bar di via Nicolò dall’Arca a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato due tunisini di ventitré anni per concorso in tentata rapina impropria e spendita di monete falsificate. E’ successo ieri notte, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la richiesta di aiuto dal proprietario di un bar situato in via Nicolò dall’Arca che riferiva di essere stato aggredito da due clienti. La notizia è stata trasmessa a una pattuglia dell’Arma che in quel momento si trovava in zona Bolognina per i controlli del territorio. I militari si sono recati velocemente sul posto e hanno tratto in arresto i due soggetti mentre cercavano di darsi alla fuga. Altri clienti e il proprietario del locale hanno riferito ai militari che i due magrebini, dopo aver tentato di pagare una consumazione con due banconote false da 50 euro, avevano cercato di impossessarsi di altre due banconote da 50 euro, ma questa volta vere, che il barista, dopo aver estratto dalla cassa, gli aveva mostrato per fargli notare la differenza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due tunisini sono stati tradotti in carcere.