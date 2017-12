Due ragazzi di 18 anni usciti per una escursione in muntainbike sull’argine del fiume Secchia in località Cittanova sono stati recuperati questa sera dai vigili del fuoco.

Con lo scendere del buio i due ragazzi hanno perso l’orientamento e hanno chiamato i genitori che a loro volta hanno allertato il 115. I Vigili del Fuoco individuata la posizione dei due giovani hanno inviato sul posto una squadra che li ha recuperati. I due sono in buona salute.