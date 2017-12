Oggi si è tenuta la nona edizione di Natale in ospedale

Il giorno di Natale non è mancato l’ormai tradizionale appuntamento con “Natale in Ospedale”: il concerto di solidarietà per chi trascorre il Natale nell’Ospedale cittadino, nato da un’idea di Alberto Bertoli e Matteo Frassineti.

Dalle ore 16,30 nella hall del Nuovo Ospedale di Sassuolo in via Ruini, ad esibirsi c’erano Alberto Bertoli, Matteo Frassineti, Alberto Imperato, Roberto Chiodi, Giulia Bellei, Guido Pelati, Andrea Iacolin, Gino Andreoli, Ivan Cattini e il Gospel Experience Choir.

E come ormai consuetudine presente uno stand di “Africa nel Cuore” per donare offerte all’associazione che si occupa dei bambini africani.

Un migliaio di euro la somma raccolta.