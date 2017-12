Infortunio sul lavoro a Scandiano: grave 63enne

Un 63enne di Bagnolo in Piano è rimasto seriamente ferito ha seguito di un infortunio sul lavoro. E’ accaduto intorno alle 9,45 di oggi – 24 dicembre – presso un’azienda di architettura ed arredi d’interni ubicata in via Prandi nella zona artigianale della frazione Bosco di Scandiano. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di Scandiano intervenuti sul posto unitamente al personale della Medicina del Lavoro di Scandiano, l’uomo era salito sul tetto dell’azienda per fare un sopralluogo quando a seguito di un cedimento è caduto da un’altezza di 6 metri.

Subito soccorso dai sanitari inviati sul posto dal 118 è stato trasportato a mezzo elisoccorso presso il Maggiore di Parma dove le sue condizioni, relativamente ai politraumi da caduta dall’alto, sono al vaglio del personale sanitario di quel nosocomio. Sulla esatta dinamica proseguono gli accertamenti dei Carabinieri e del personale della Medicina del Lavoro di Scandiano coordinati dalla Procura reggiana.