Gli auguri di Natale del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi

Ai lettori, alla redazione, al direttore e ai collaboratori vanno gli auguri più sinceri e affettuosi di buon Natale e di un felice 2018.

Tutti i giorni Reggio Emilia ci sottopone sfide, progetti, dibattiti.

Il compito di una pubblica amministrazione è quello di ascoltare i propri cittadini, i portatori di interesse, e di collaborare con gli attori del territorio per creare le migliori condizioni di sviluppo della comunità, con l’obiettivo di raggiungere sempre più benessere per la collettività, sul piano sociale e anche su quello economico, in modo democratico.

I progetti varati in questo 2017 sono tantissimi: dalla cultura alla sanità, dalla rete infrastrutturale sino agli aiuti per i più deboli, per chi è rimasto indietro. Mi piace però mettere in risalto il valore della coprogettazione. Un Comune infatti riesce a fare cose tanto migliori nella misura in cui accoglie le istanze dei suoi residenti, le loro proposte; ci si lavora assieme e infine si giunge a un risultato positivo per la comunità. Questo è avvenuto spesso quest’anno, e di ciò sono estremamente felice.

Di nuovo auguri di buon Natale e di felice anno nuovo.

Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia