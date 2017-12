Pistoni: “un sereno Natale ed un anno nuovo migliore di quello terminato”

Voglio sfruttare l’occasione che Sassuolo 2000 mi concede per augurare a tutte le famiglie di Sassuolo un sereno Natale ed un anno nuovo migliore di quello terminato.

Gli ultimi dati Istat certificano l’uscita dalla crisi economica per la nostra economia ma non dal punto di vista sociale con fasce di popolazione che, o perché espulse dal mondo del lavoro o perché non sono ancora riuscite ad entrarvi, si trovano a fare i conti con una disoccupazione che, per forza di cose, si ripercuote sulla società e sullo stile di vita anche di una realtà economicamente forte come la nostra.

In questo contesto, la politica e le Istituzioni devono essere presenti: ci sono azioni concrete che possono essere iniziate anche dall’Amministrazione locale e su queste vogliamo intervenire.

Interventi massivi per rendere più alla portata di tutti il tema della digitalizzazione; il lavoro, con la creazione una rete di soggetti pubblici e privati (enti di formazione, associazioni di categoria), ma anche di singoli cittadini, in grado di realizzare percorsi che aggiornino le competenze. La promozione del telelavoro poiché tanti mestieri oggi possono essere svolti, magari in parte, anche da casa: questo significa meno auto circolati, aumento della produttività delle imprese, una diversa gestione del proprio tempo e della propria famiglia ma anche la necessità di una maggiore flessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Anche dal punto di vista urbanistico, l’anno che sta per arrivare sarà determinante: l’area di via S.Pietro 6, Autoporto, chiuderemo la pratica per l’ex Goya per arrivare ad una completa riqualificazione dell’area così come avvenuto per l’ex Diamante. Il prossimo anno, poi, uscirà il bando regionale per la rigenerazione urbana: saranno messi a disposizione dei piccoli comuni 30 milioni di euro. Il Comune di Sassuolo parteciperà al bando su questi tre oggetti, con l’obiettivo di portarne a casa almeno uno: la demolizione dell’edificio di via Circonvallazione 189, del comparto Gegè, dello stabile di via Respighi 46.

Sfrutto a pieno lo spazio concessomi da Sassuolo 2000 per ringraziare le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia di Stato, che quotidianamente sono impegnate sul campo per garantire la nostra sicurezza. L’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alla Sicurezza è a loro completa disposizione in questo campo: con la Polizia Municipale stiamo cercando di sgravarli da compiti più prettamente “d’ufficio” per lasciarli liberi di pattugliare il territorio, abbiamo ammodernato il sistema di telecamere cittadine, ne abbiamo istallate di nuove: tutto ciò che l’Amministrazione può fare per aiutarli nel controllo del territorio sarà fatto.

Per ultimo, certo non per importanza, voglio augurare a tutti i lettori di Sassuolo 2000, alla sua redazione, i più sinceri auguri di Buon Natale e che il 2018 che arriva sia sereno e migliore del 2017 che sta terminando.

(Il Sindaco di Sassuolo, Claudio Pistoni)