Tanti auguri di Buone Feste a chi ogni giorno informa i carpigiani (e non solo) via web e a chi ogni giorno consulta Carpi2000 per sapere cosa succede in città e nei dintorni. Buon Natale e Felice Anno Nuovo anche a chi crede nella comunicazione digitale come veicolo di informazione e strumento di crescita individuale e di comunità.

(Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi)