La scuola Collodi di Sassuolo non ha organizzato nessuna lotteria per le feste di Natale

La scuola elementare Collodi di Sassuolo NON ha organizzato alcuna lotteria per le feste di Natale; NON è vero che c’è una lotteria per finanziare le uscite didattiche.

Da un’auto – una Opel Zafira grigia – scende un bambino in età da scuola elementare: il bimbo NON è della scuola, l’adulto alla guida dell’auto vista a Castellarano e a Casalgrande NON è un genitore della scuola. Le forze dell’ordine sono informate attraverso canali tradizionali.