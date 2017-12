Imola: ladri di formaggio arrestati dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno arrestato due rumeni di ventiquattro e trentanove anni per tentato furto aggravato in concorso ai danni dall’Ipercoop del centro commerciale “Leonardo”.

La refurtiva, composta da tranci di formaggio del valore di circa 400 euro che si erano nascosti malamente sotto la giacca, è stata recuperata dai Carabinieri, intervenuti su richiesta del personale addetto alla sicurezza. I due rumeni, senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti di polizia specifici, sono stati rinchiusi in camera di sicurezza, in attesa di comparire presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto. In sede di rito direttissimo, sono stati condannati a sei mesi di reclusione e al divieto di dimora nella Provincia di Bologna.