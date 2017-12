Soliera, approvato il bilancio di previsione 2018

Nella seduta di martedì 19 dicembre il Consiglio comunale di Soliera ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020, insieme all’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), al programma triennale 2018-2020 e all’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici.

Per il quarto anno consecutivo l’amministrazione comunale solierese completa l’iter di approvazione del proprio documento finanziario entro la fine dell’anno, evitando in tal modo l’esercizio provvisorio e assicurando elementi di certezza ed efficienza alla propria azione, con una capacità di intervenire in corso d’anno in modo puntuale e flessibile. Tutto questo mentre la legge di stabilità dello Stato è ancora in via di definizione.

In un quadro che mantiene le entrate e le uscite sostanzialmente inalterate rispetto al 2017, che conferma su standard elevati la totalità dei servizi e non modifica (se non per elementi di dettaglio) tributi, imposte e tariffe, si inserisce il piano degli investimenti che per il 2018 ammontano a 3milioni 400mila euro.

L’intervento principale nel 2018 consisterà nella riqualificazione di piazza Fratelli Sassi per 2milioni 490mila euro, che beneficia di ulteriori 250mila euro riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna per il sostegno al tessuto economico-commerciale.

Ulteriori investimenti riguardano la riqualificazione di via Primo Maggio, attraverso l’adeguamento della sezione stradale con l’innesto di percorsi ciclo-pedonali protetti e sicuri. Confermata per il quarto anno consecutivo la cifra di 400mila euro per le strade; altre voci riguardano il miglioramento sismico della palestra Loschi, la riqualificazione energetica della casa protetta “Sandro Pertini”, la manutenzione dei cimiteri, degli impianti sportivi, degli edifici scolastici e dell’illuminazione pubblica.

La previsione di spesa va inoltre ad aumentare i contributi alla promozione culturale con la gestione della Fondazione Campori, alla lotta contro il flagello sociale della ludopatia e delle slot machine, ai progetti di buone pratiche legati agli Ecopunti, ad attività per il cittadino come bando “Sport oltre la crisi” (che sostiene ben 95 famiglie), lo “Sportello del Consumatore”, il bando per lo smaltimento di amianto e il bando per i disoccupati. E ancora il bilancio appena approvato prevede voci specifiche per la pubblica illuminazione, gli sfalci, la manutenzione del verde, i contributi per la conversione dei combustibili da benzina a gas-metano (Soliera è rimasto l’unico comune in provincia a mantenere questa forma di incentivo).

Scuola, servizi sociali e polizia municipale permangono come le voci più significative dei trasferimenti all’Unione dei comuni delle Terre d’Argine.

Prendendo in considerazione anche le opere deliberate e avviate nel 2017 – l’ampliamento della mensa delle scuole elementari Menotti e del cimitero nella frazione di Limidi, e la riqualificazione stradale dell’abitato di Secchia – lo stanziamento complessivo degli investimenti arriva così a toccare quota 5milioni 200mila euro circa.

“Soliera prosegue la sua azione amministrativa in modo rigoroso, ma senza austerità”, ha spiegato il sindaco Roberto Solomita. “In una stagione certo non favorevole per i bilanci degli enti pubblici, riuscire a mantenere i conti in ordine e allo stesso tempo ad agire concretamente per migliorare le condizioni della comunità è un bel risultato da mettere in valore. Aggiungo che proseguiamo con gli interventi a favore dell’occupazione: un bando di incentivi alle assunzioni per le micro e piccole imprese vedrà la luce entro il 2018.”